Magazine Painéis de madeira trazem versatilidade e transformam ambientes A madeira deixa o ambiente menos frio, com uma característica mais atual”, comenta a arquiteta Tayná Gonçalves

A madeira limitada às portas e pisos já está no passado. Quando se fala em versatilidade e capacidade de transformar um ambiente, é difícil achar opções tão assertivas quanto os painéis do material, que podem ser usados como revestimentos de parede, no teto, cabeceira de cama ou áreas externas da casa. “Acredito que os painéis de madeira se destac...