Magazine Pai e filho comandam tarde de choro

Os músicos Almeyron (violão) e Fernandinho (cavaquinho e bandolim), de Brasília, se apresentam neste domingo, a partir do meio-dia, no Restaurante Bienna. Pai e filho trazem no repertório clássicos do chorinho, da MPB, da bossa nova e do samba. Fernandinho começou a tocar aos 6 anos de idade assistindo às apresentações do pai e dos tios, que também são instrumentistas...