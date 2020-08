Magazine Pai do cantor Cauan é internado em UTI com 50% dos pulmões comprometidos pela Covid-19 João Luiz Máximo recebe cuidados médicos no mesmo lugar onde o filho dele está internado

João Luiz Máximo, pai do cantor Cauan, apresentou piora clínica, com quadro de falta de ar e queda na saturação de oxigênio do sangue, e precisou ser internado nesta sexta-feira (21) em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração Anis Rassi, em Goiânia. Na última segunda-feira (17), ele testou positivo, mas não apresentava sintomas. A assessoria de imprensa da dupla ...