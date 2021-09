Magazine Pai de Britney Spears pede o fim da tutela da cantora após 13 anos Jamie Spears é considerado 'abusivo' pela filha e possui histórico de impedimentos conservadores que, segundo Britney, afetaram a vida dela

O pai Britney Spears, 39, Jamie Spears,69, entrou com uma petição na Justiça pedindo para o juiz acabar com a tutela que controlou a vida pessoal e financeira da artista nos últimos 13 anos. A informação foi confirmada nesta terça-feira (7) pelo site Page Six. Jamie, 69, atribuiu sua súbita mudança de opinião aos "eventos recentes relacionados a tutela", aparentemente referi...