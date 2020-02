Magazine Pai cria jogo para filha rir durante bombardeios na Síria Adbullah comentou que ele e a mulher criaram a brincadeira para "evitar que o estado psicológico de Salwa ruísse. Para que ela não fosse afetada por doenças ligadas ao medo"

Um pai criou uma brincadeira para evitar que a filha de quatro anos ficasse com medo enquanto bombas atingem a região onde a família vive, na Síria. No "jogo" criado por Abdullah Al-Mohammad toda a família deve rir assim que ouvirem o barulho de uma explosão ou da passagem de um jato.Mehmet Algan, amigo de Adbullah, publicou um vídeo no Twitter em que é possível ver...