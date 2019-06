Magazine Paga por Goiás, cancelada em Goiânia e censurada em Brasília: conheça a mostra 'O Sangue no Alguidá' Após discórdias e imbróglios, exposição com obras de G. Fogaça e Pedro Juan Gutiérrez será aberta no Museu Nacional da República nesta quinta-feira

Desenhos fálicos criam distorções pictóricas na tela e, se você olhar com mais atenção, vai perceber diversos signos visuais. A imagem é uma das obras da exposição O Sangue no Alguidá – Um Olhar desde o Realismo Sujo Latino-americano, de G. Fogaça e Pedro Juan Gutiérrez, que depois de ser cancelada no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, sofreu “restrição ...