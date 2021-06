Magazine Padroeiro do amor: devoção a Santo Antônio resiste ao tempo em aplicativos de relacionamentos Traço marcante da herança portuguesa em Goiás, ainda é comum homens e mulheres realizarem simpatias para atrair um amor duradouro

O guia de turismo explicou que se o quadro fosse tocado e o pedido feito com muita fé, o casamento seria uma certeza. No meio do grupo, ela até tentou disfarçar o interesse, mas bastou a sala esvaziar para se equilibrar na ponta do pé e tentar tocar o bendito quadro. “Eu tenho 1,53 e quando cheguei perto, achei que não ia conseguir porque era muito alto. Fiz u...