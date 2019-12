Magazine Padre Marcelo Rossi relembra queda e empurrão: 'Deus me segurou' Em entrevista ao Altas Horas, padre revelou que não voltou a ver mulher que o empurrou

O padre Marcelo Rossi relembrou o momento em que foi empurrado durante a celebração de uma missa no último mês de julho em entrevista ao Altas Horas no sábado, 14. "O perdão é fundamental. Eu não sabia quem me empurrou", comentou o padre, que optou por não processar a sua agressora. "Quando eu desci e olhei... Sou de carne e ...