Magazine Padre Fábio de Melo tem crise de pânico antes de show no Ceará O religioso foi diagnosticado com o distúrbio em 2017 e recebeu mensagens de apoio em suas redes sociais após o incidente

O padre Fábio de Melo revelou na terça-feira, 26, que sofreu uma crise de pânico antes de iniciar um show na cidade de São Benedito, no Ceará. Ele foi diagnosticado com o distúrbio em 2017. "Hoje, mais uma vez, minutos antes de subir ao palco, o fantasma do pânico me revisitou. Mas Deus me reergueu através do povo de São Benedito, Ceará. Obrigado", escreveu em uma...