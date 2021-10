Magazine Padre Fábio de Melo tem celibato questionado por Elisa Lucinda, que rebate críticas e afirma que sexo não é pecado "O frango de botas", brincou Fábio de Melo na legenda do registro. "Estou te achando muito 'boy' e sedutor. Sou contra o celibato. Com todo respeito que te tenho, não acredito no teu. E concordo", escreveu a poetisa

A poetisa, atriz e cantora Elisa Lucinda, 63, gerou polêmica ao deixar dois comentários em uma foto do padre Fábio de Melo, 50, afirmando não acreditar no celibato do religioso. Lucinda deu sua opinião em uma publicação feita nesta terça-feira (26), no Instagram do padre. "O frango de botas", brincou Fábio de Melo na legenda do registro. "Estou te achando muito ...