Magazine Padre Fábio de Melo se apresenta no Goiânia Arena Sacerdote traz para a capital sua nova turnê, O Amor me Elegeu

O padre Fábio de Melo retorna a Goiânia neste sábado com sua nova turnê, O Amor me Elegeu. A apresentação será no Ginásio Goiânia Arena, a partir das 21 horas, com abertura dos portões às 19 horas. Os ingressos estão sendo vendidos no Santuário Sagrada Família e pelo site Bilheteria Digital, com valores partindo de R$ 50, valor de meia-entrada da arquibancada (...