Padre Fábio de Melo faz show em Goiânia em maio O padre retorna à capital trazendo novamente a turnê "O Amor Me Elegeu"

O Padre Fábio de Melo traz novamente ao público goianiense a sua turnê “O Amor Me Elegeu” no dia 4 de maio, no Ginásio Goiânia Arena, às 21h. O espetáculo conta com a multiplicidade da arte, abordando uma visão social e humana, unido de técnica e dom, com músicas de autoria própria e de outros compositores. Além de canções que transmitem mensagens significativas, o show...