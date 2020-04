O Padre Fábio de Melo e as coleguinhas Simone e Simaria aparecem juntos em clipe da música “Não Desisto”, lançada nesta sexta-feira (17). Em todas as plataformas digitais, a canção, composta por Gabriel cantini e Davi Mello chega com uma mensagem de reflexão para os fãs que estão em isolamento social, por conta do novo coronavírus.

Segundo as irmãs, a música foi gravada em fevereiro deste ano e emociona. “É muito linda. Hoje, podemos ver que se encaixa completamente no que estamos vivendo. Quando gravamos, em fevereiro, não imaginávamos que estaríamos passando por essa situação de pandemia”, disse Simaria.