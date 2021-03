Magazine Padre Fábio de Melo diz que mãe está entubada Ana Maria foi infectada pelo vírus da Covid-19 dias antes de tomar a primeira dose da vacina, em 4 de março

O Padre Fábio de Melo, 49, revelou que a sua mãe, Ana Maria, foi entubada na UTI por causa de complicações da Covid-19. Ela segue em observação desde o último dia 15 de março. "A minha mãe continua em sua luta, bravamente. Resistindo, suportando. Ela precisou entrar na respiração artificial. No primeiro momento isso me desolou muito. Parece que a gente encara isso c...