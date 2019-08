Magazine Padre Fábio de Melo anuncia que não fará mais shows As datas já marcadas para este ano serão cumpridas e o religioso afirmou que irá manter a carreira musical

O Padre Fábio de Melo decidiu parar de fazer shows, mas deve cumprir a agenda já marcada para este ano. A última apresentação será no dia 14 de dezembro, em Belo Horizonte (MG). A assessoria de imprensa dele confirmou a decisão e disse que ela foi baseada no desgaste em viagens. “Ele está muito cansado de estradas, as viagens são muitos desgastantes. O padre está c...