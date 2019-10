Magazine Pabllo Vittar lança terceiro álbum e traz mudanças “Nos discos anteriores, eu mostrava meu corpo, mas agora eu quis mostrar uma parte específica, que gosto muito, e mostrar quem eu sou de verdade”, explica a artista

Terceiro álbum da cantora, 111 também traz algumas mudanças estéticas. A capa, assinada por Ernna Cost, traz um close do rosto da artista. “Nos discos anteriores, eu mostrava meu corpo, mas agora eu quis mostrar uma parte específica, que gosto muito, e mostrar quem eu sou de verdade”, explica a artista. Ela também anuncia uma mudança no visual, que, apesar do clima d...