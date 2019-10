Magazine Pabllo Vittar está confirmada no EMA 2019, premiação europeia da MTV A cantora subirá ao palco no pré-show, que também contará com performances de Sofia Reyes e Jhay Cortez

Pabllo Vittar está confirmada entre as atrações do Europe Music Awards (EMA) 2019, prêmio europeu da MTV que ocorre no próximo domingo, 3. A cantora subirá ao palco no pré-show, que também contará com performances de Sofia Reyes e Jhay Cortez. É a primeira vez que um artista brasileiro se apresenta no evento, que ocorre desde 1994. Neste ano, Pablo concorre na categori...