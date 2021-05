Magazine Pabllo Vittar, abandonada no altar em clipe, diz 'sou piranha, vou casar é nada' Na letra, a drag mais popular da música mundial lamenta ser vista como uma pessoa cujo amor "não é pra casar"

No último mês, no show que fez no Big Brother Brasil, Pabllo Vittar disse que ia se casar. "Estou amiga, estou noiva", ela respondeu a Preta Gil, que se apresentou com ela na ocasião, e retrucou: "É segredo?". "Agora não é mais. Estou noiva", disse Vittar. Apesar de ser notícia nos portais e de ter levado à loucura os fãs nas redes sociais, a declaração não era ve...