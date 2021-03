Magazine Paçoca de baru

Paçoca de baru com carne de sol acompanhada de mandioquinha temperada. Hum! É sempre tempo de conferir a receita dessa delícia que que ganhou destaque em rede nacional ao aparecer no programa Mais Você, da Globo, criada pela dona do Bar da Elaine. Confira. INGREDIENTES 1 kg de carne de sol 1 kg de mandioca descascada 1 kg de castanha de baru 1 cebola grande 1 colher de sopa...