Magazine Público canta ‘Parabéns’ para João Donato, destaque no festival neste sábado (17) Ícone da bossa nova apresentou pela primeira vez em público seu projeto com Tulipa Ruiz. Criolo fez show enérgico e politizado

O segundo dia no espaço principal da 21º edição do Festival Bananada deu continuidade à série de shows com grandes nomes da cena musical popular brasileira. Novos artistas e consolidados se revezaram entre os três palcos montados em arena no estacionamento do Shopping Passeio das Águas. Em mistura de ritmos, sons, pessoas e experiências, o sábado (17) seguiu os passos d...