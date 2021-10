Magazine Pão de queijo ganha receitas incrementadas em Goiânia Uma das quitandas mais tradicionais da culinária do Brasil Central, bola feita de polvilho, ovos e queijo aperece com recheios modernos em cardápios e espaços gastronômicos

Do café da manhã ao lanche da tarde, o pão de queijo faz parte da rotina na mesa do goiano. Uma das iguarias que ajudam a traçar o paladar do Brasil Central, a quitanda é comida obrigatória na casa de vó, nas padarias e nas comilanças da roça. Foi pensando em tradição e culinária que diversos espaços gastronômicos de Goiânia criaram receitas de pão de queijo r...