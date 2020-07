Magazine Pão é vilão da dieta?

A nutricionista Paula Protázio acredita que o isolamento social colaborou para maior permanência em casa e convivência com os familiares. “Isso fez com que a cozinha se tornasse novamente o centro da vida de muitas pessoas, resgatando as memórias do passado”, conta. Para ela, não é surpresa que o pão caseiro tenha caído no gosto das pessoas. A boa notícia é que ele pode...