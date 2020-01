Magazine Páreo duro entre elas

Antes mesmo de assistir aos filmes cujas protagonistas concorrem na categoria Melhor Atriz de Filme – Drama, é possível prever a dificuldade na entrega da estatueta. De um lado, Scarlett Johansson está deslumbrante em História de um Casamento (foto), de Noah Baumbach. Do outro, Charlize Theron faz jus ao título do longa O Escândalo (Jay Roach). Há também a sempre com...