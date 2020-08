Magazine Páginas abertas: Enquanto leitores retomam hábitos de leitura, editoras apontam possível recuperação

O movimento do “fica em casa” impulsionou as sugestões de leitura como forma de ampliar as atividades neste ambiente enquanto o cenário de pandemia não é amenizado. O que poderia ser a oportunidade de colocar as leituras em dia acabou provocando relatos de ansiedade e dificuldade de concentração – algo que, aos poucos, vem sendo retomado por alguns. A adaptaç...