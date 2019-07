Magazine Pádua, Maria Eugênia e TomChris unem repertórios

O cantores Maria Eugênia, Pádua e TomChris (foto) reeditam o show Três Cantos em novo encontro desta vez no palco do Teatro Sesi, às 20 horas desta terça-feira. A confraternização musical revisita sucessos e promove a troca musical de três dos grandes nomes da MPB goiana. As três vozes que se assemelham nos timbres dividem o palco em uma mesma sintonia, com canções autorais...