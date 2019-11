O cantor Pádua (foto) apresenta nesta terça-feira, às 20 horas, no Teatro Sesi, o show Pássaro Noturno. Com o mesmo nome de seu mais recente disco, o espetáculo tem composições inéditas de sua autoria e também com parceiros, como Paulinho Pedra Azul, Nilson Chaves, Capinam, Jeca Bahia. A apresentação também passa pelos principais sucessos da carreira, entre elas Louca Magia, marco da carreira.

No show Pássaro Noturno o artista mostra seu mais recente trabalho. Composições inéditas de sua autoria e também com grandes parceiros, como: Paulinho Pedra Azul, Nilson Chaves, Capinam, Jeca Bahia. A apresentação que tem duração de uma hora e meia, passa pelos principais sucessos autorais, assim como, por canções de outros autores, gravadas por Pádua em seus trabalhos até aqui. Canções como Louca Magia se juntam a outras canções, formando um pequeno painel musical.

Cantor e Compositor, Pádua descobriu desde cedo que gostava de cantar e desenhar. Seus primeiros estímulos musicais começaram ouvindo Tonico e Tinoco, MPB e ritmos da época de sua infância. De forma gradativa sua carreira de cantor e compositor foi crescendo e em 1976 deu início a sua carreira profissional. Começou tocando em bares de Goiânia, fazendo com que a vida noturna se tornasse sua vitrine.

A música de Pádua tem como matéria-prima influências de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e repentistas nordestinos. Talvez por estas influências as pessoas acreditem que ele seja nordestino, mas Pádua é goianiense. Seu primeiro registro em disco foi em 1980. Em 85, gravou seu primeiro trabalho solo, um compacto com as músicas Pele e Arrandurá. O primeiro DVD, Músicas aos Vivos, veio em 2010.

SERVIÇO

Show: Pádua – Pássaro Noturno

Data: Terça-feira (12), às 20 horas

Ingressos: Doação de 2 kg de alimentos ou 1 livro literário

Local: Teatro Sesi (Avenida João Leite, Setor Santa Genoveva)

Classificação etária: Livre

Informações: 3269-0810