Magazine Outras telas escuras

Um dos pontos de cultura de Goiânia administrados pela Secretaria do Estado da Cultura, o Cine Cultura também não tem previsão de reabertura. Localizado no Centro Cultural Marieta Telles, o espaço está fechado desde o início da pandemia, com a paralisação de exibições diárias e projetos de mostras audiovisuais. “O governador Ronaldo Caiado (DEM) publicou um novo decre...