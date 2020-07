Magazine Outras produções vão esperar um pouco mais

Com Salve-se Quem Puder, a situação é mais complicada por se tratar de uma novela de ação, ou seja, marcada por brigas, correrias, muita ação. “Não podemos manter os personagens distantes”, explica Abreu, lembrando ainda que, neste caso, a Covid não entrará na trama. Assim, sua rotina de gravações só deverá ser retomada no fim do ano ou mesmo em 2021.Estratégias no ...