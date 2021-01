Magazine Outras incertezas pela frente

A única certeza é que enquanto não houver vacina tudo será incerto. A pandemia da Covid-19 deve fazer novas vítimas no calendário a começar pelo carnaval, cujas festividades devem ser suspensas ou adiadas nos principais destinos de Goiás, seguindo tendência nacional. A Semana Santa e a tradicional Procissão do Fogaréu, cancelada em 2020, também devem sofrer as conseq...