Ouça as três novas músicas de Jorge & Mateus

A dupla Jorge & Mateus lançou, nesta sexta-feira (6), três novas músicas – “Ranking”, “Instantes” e “Tela Preta” - que integram o primeiro EP dos artistas, intitulado como T.E.P. (Tudo Em Paz). As canções “Tijolão” e “Cheirosa”, lançadas em 2019, completam o mais recente trabalho musical já disponível em todas as plataformas digitais. A produção musical do T.E...