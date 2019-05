Magazine Oswaldo Montenegro e Renato Teixeira apresentam em Goiânia a turnê do show A Emoção de Um Encontro O show é dividido em quatro blocos: no primeiro e no último os artistas cantam juntos canções conhecidas dos dois

Os amantes da boa música têm encontro marcado neste sábado, às 21h30, no Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). No palco, Renato Teixeira e Oswaldo Montenegro, dois grandes nomes da MPB, apresentam o show A Emoção de Um Encontro, com o qual eles vêm rodando o Brasil desde o início do ano. São vários clássicos no repertório, como Bandoli...