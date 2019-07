Magazine Oswaldo Montenegro abre festival com apresentação gratuita Cantor faz repertório de turnê Serenata em projeto de férias em shopping

O cantor Oswaldo Montenegro (foto) faz show gratuito nesta quarta-feira, a partir das 19h30, na abertura do projeto Flamboyant Garden Festival. O artista retorna a Goiânia com o show da turnê Serenata, em apresentação intimista, na qual volta no tempo, para a época em que morava no interior de Minas Gerais e cantava com seus pais junto aos boêmios de São João De...