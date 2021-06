Magazine Ossos humanos de 10 mil anos são achados perto da mansão de Meghan e Harry Agora, a polícia e os investigadores analisam se a ossada pertence a alguém da tribo Chumash, que viveu naquela área por quase 11 mil anos

Ossos humanos de mais de 10 mil anos foram encontrados perto da mansão onde moram Meghan Markle, 39, e príncipe Harry, 36, na Califórnia (EUA). As informações são do site Page Six. De acordo com a publicação, os restos mortais foram achados durante a construção de uma área de paisagismo na última semana em uma estrada próxima ao local. Agora, a polícia e os invest...