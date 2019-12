Magazine Osgo faz concerto neste domingo no Centro Cultural Oscar Niemeyer

A Orquestra Sinfônica de Goiânia (Osgo) apresenta, neste domingo, às 11 horas, o concerto mais aguardado da temporada: A Sinfonia nº 2 de Gustav Mahler – Ressureição, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A obra é um ícone do repertório orquestral universal, sendo executada em ocasiões especiais e festivas ao redor do mundo e pela primeira vez será apresentada pela Sinfô...