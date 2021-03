Magazine Oscar tem 'Mank' na liderança e indicação póstuma a Chadwick Boseman Por causa da pandemia, a cerimônia deve seguir a linha da festa do Globo de Ouro, que aconteceu no mês passado, numa versão híbrida com partes presenciais e outras, virtuais

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pela entrega do Oscar, anuncia na manhã desta segunda (15) os indicados à 93ª edição do prêmio, que está marcado para o dia 25 de abril, dois meses mais tarde do que o habitual, devido à Covid-19. Justamente por causa da pandemia, a cerimônia deve seguir a linha da festa do Globo de Ouro, ...