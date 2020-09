Magazine Oscar quer respeito à diversidade a partir de 2024

A Academia do Oscar anunciou que as produções que quiserem concorrer ao prêmio de melhor filme deverão seguir exigências a fim de abraçar a diversidade dentro e fora dos sets de produção. Em nota publicada no site, a premiação informa que as novas exigências têm como objetivo “encorajar a representação equitativa dentro e fora da tela, a fim de melhor refletir a dive...