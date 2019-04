Magazine Oscar Fortunato e Marcelo Peralta realizam mostra conjunta na Plus Galeria

Os artistas plásticos Oscar Fortunato e Marcelo Peralta se unem neste sábado na Plus Galeria para a vernissage da exposição Cápsula, montagem de obras dos dois goianos. A galeria abre as portas para receber os visitantes a partir das 19 horas. As obras, em diferentes tamanhos, formatos e suportes, ficam em cartaz na galeria até o dia 4 de maio. A exposição, segundo a...