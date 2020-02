Magazine Oscar atinge pior audiência de sua história em 2020 23,6 milhões que sintonizaram a rede ABC nos Estados Unidos para acompanhar a cerimônia

De nada adiantaram as presenças de Billie Eilish, Eminem, Elton John e de vários artistas conhecidos do cinema, tampouco a emocionante vitória de Parasita: a transmissão do Oscar no domingo, dia 9, alcançou seu ponto mais baixo na história, alcançando 23,6 milhões que sintonizaram a rede ABC nos Estados Unidos para acompanhar a cerimônia. Segundo a empresa Nielse...