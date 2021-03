Magazine Os vencedores

CinemaMelhor filme - Drama: Nomadland Melhor filme - Musical ou comédia: Borat: Fita de Cinema Seguinte Melhor diretor: Chloé Zhao, por Nomadland Melhor atriz de filme - Drama: Andra Day, por Estados Unidos Vs Billie Holiday Melhor ator de filme - Drama: Chadwick Boseman, por A Voz Suprema do BluesMelhor at...