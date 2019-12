Magazine Os tipos de catarata e como ocorre

A catarata ocorre quando o cristalino do olho começa a ficar opaco, causando uma visão embaçada, falta de nitidez e visão dupla. Histórico familiar pode ser uma tendência ao desenvolvimento. O tratamento é indicado quando a condição passa a atrapalhar as atividades diárias da pessoa. TIPOS Senil: ocorre com o avanço da idade. Congênita: surge lo...