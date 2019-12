Magazine Os sete maiores erros cometidos por funcionários durante as confraternizações da empresa

- Não interagir com outros colegas, ficando isolado em um canto do salão - Beber e comer demais como se fosse a última refeição da sua vida - Mandar indiretas ou ser indelicado com a equipe de organização da festa ou com colegas e superiores - Aproximar-se dos superiores com muita intimidade, para reclamar da empresa, pedir ...