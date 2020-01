Magazine Os nomes de cachorros mais populares em 2019 no Brasil foram Mel e Thor; confira o ranking Nina e Tom conquistaram a preferência dos tutores de felinos

Os nomes para cachorro preferidos dos brasileiros em 2019 foram Mel, para fêmeas, e Thor, para machos. Os dados são do 'PetCenso' da DogHero, empresa de serviços para pets, e que conectou informações através do site e app com tutores de animais de estimação e passeadores. Alguns responsáveis por pets recorrem a personagens famosos de fil...