Magazine Os Melhores do Mundo estão de volta a Goiânia Em cartaz desde 2002, peça passou por adaptações no texto com novidades sobre o cotidiano do Brasil, explorando situações do cotidiano e do futebol

Com quase 25 anos de estrada, Os Melhores do Mundo ainda tiram sorrisos por onde se apresentam. Neste sábado, o grupo volta a Goiânia trazendo a peça Os Melhores do Mundo Futebol Clube, que será apresentada no Teatro Rio Vermelho, às 19h30. Os ingressos custam a partir de R$ 60, preço de inteira (veja serviço completo abaixo). O espetáculo criado em 2002...