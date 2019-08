Magazine Os mais populares Conheça os suplementos mais utilizados por quem busca a boa forma

Whey protein: é a proteína do soro do leite. Tem rápida absorção e aproveitamento pelo corpo. Auxilia na formação de músculos e ossos. BCAA: combina três aminoácidos que formam as proteínas musculares. Não há evidências de que a ingestão sempre traga vantagens. Creatina: produto da transformação de aminoácidos, ajuda a reter água nas c...