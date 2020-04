Magazine Os laços que nos unem: Brasília chega aos 60 anos de fundação Capital tem hoje vínculos ainda mais profundos com o Estado que cedeu território para a sua construção

Quando a Lei nº 3.273, de 1957, foi aprovada no Congresso Nacional, algo que foi pela primeira vez aventado nos tempos do Império, previsto na Constituição desde 1891, e que se tornou uma promessa política em um comício em Jataí, era, finalmente, materializado. O deputado Emival Caiado apresentou e aprovou o projeto que destinava um quadrilátero com 5,8 mil km qua...