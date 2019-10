Magazine Os Inoxidáveis apresentam “O Amor tem Dessas” no Taberna Music A trupe de comédia retorna com o espetáculo Os Inoxidáveis na Comédia Musical: O Amor tem Dessas nesta quinta-feira

A trupe de comédia Os Inoxidáveis retorna com o espetáculo Os Inoxidáveis na Comédia Musical: O Amor tem Dessas nesta quinta-feira, a partir das 22 horas, no Taberna Music Pub. Com Gleik Lino e Juliana Hernandes, o texto de humor será apresentado após show musical de Edu Moraes. A direção é de Marcelo de Castro e texto de Gabriela Colorida e Marcelo Di castro. Depois de e...