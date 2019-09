Magazine Os ingressos para o show da Taylor Swift estarão disponíveis em outubro Quantos aos ingressos, os preços devem variar de R$ 150 a R$ 850 reais

Os fãs de Taylor Swift já podem marcar o dia 25 de outubro na agenda. A Tickets for Fun, empresa responsável pela organização dos shows da cantora no país, divulgou em seu perfil do Instagram na tarde desta quarta-feira, 25, as datas de abertura das vendas do único show de Taylor no Brasil, que deve ocorrer apenas em 18 de julho do ano que vem. Para os clientes do...