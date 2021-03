Uma gatinha incauta está passeando tranquilamente pela rua quando, por fatalidade, é atingida por um jato de tinta. Ela, que era preta, ganha, assim, uma longa faixa branca no dorso e fica parecendo uma... gambá? Sim, pelo menos aos olhos do sedutor e fedorento Pepe Le Pew, um gambá com sotaque francês que, como todos de sua espécie, exala um odor nada agradável. Ele se apaixona pela felina tingida e passa a persegui-la implacavelmente, agarrando-a sempre que pode e fazendo-a desfalecer com seu cheiro.

Esse personagem da Looney Tunes, que fez muito sucesso com dezenas de episódios que mostram esse assédio desabrido ao seu objeto de desejo, acaba de ser retirado da produção Space Jam, que reúne os integrantes da Turma do Pernalonga e o grande astro do basquete, LeBron James. O motivo: Pepe Le Pew e seu comportamento inconveniente estariam celebrando a cultura do assédio a até do estupro, uma vez que, insistentemente, ele força um contato físico com aquela que quer ter como parceira.

A discussão está no âmbito do fenômeno do “cancelamento” nas redes sociais, em que um personagem popular durante um longo tempo acaba caindo em desgraça quando surge a percepção de que suas atitudes contêm algo que era tolerado no passado, mas que não é mais aceito hoje. É exatamente o caso de Pepe Le Pew, que nasceu como uma brincadeira um tanto preconceituosa. Afinal, não é à toa que justamente um gambá foi escolhido para ser o francês da turma, ironizando a fama dos europeus de não gostarem de tomar banho.

Essa troca de farpas entre norte-americanos e franceses já foi explorada em muitos filmes e também em desenhos, como em um episódio dos Simpsons em que a família migra para a França e despeja todos os estereótipos do mostruário. Ainda que fosse uma brincadeira que flertava com a ofensa, o desenho nunca foi severamente criticado por isso. Agora, é diferente. Haveria uma cena em que Pepe Le Pew apareceria contracenando com o astro LeBron James, mas ela foi extirpada do roteiro de Space Jam. O gambá foi cancelado.

Não é a primeira vez que desenhos animados de décadas passadas passam pelo júri do presente. Na própria Turma do Pernalonga, como também em animações da dupla Hanna & Barbera, do Pica-Pau, da Disney, produções antigas foram “flagradas” trazendo artifícios condenados atualmente, como o uso do black face, em que uma personagem branca pinta o rosto de preto e interpreta, caricaturalmente, um negro. Racismo escancarado que era normalizado algumas décadas atrás, mas que não é mais perdoado como antes.

Também já houve protestos a respeito de episódios em que personagens, como Pernalonga e Pica-Pau, se vestem de mulheres e tornam-se ridículos, o que são consideradas manifestações de transfobia. No início deste ano, a plataforma de streaming Disney+ retirou das playlists voltadas para as crianças desenhos clássicos, como Alladin, Peter Pan, Mogli e A Dama e o Vagabundo, pelo conteúdo repleto de estereótipos étnicos contra indígenas, árabes e africanos e moradores de rua, entre outros.

As produções não foram banidas totalmente, mas estão mais difíceis de serem encontradas no amplo catálogo da Disney+, até mesmo por meio de pesquisas. Antes, a gigante do entretenimento havia colocado avisos nessas obras prevenindo sobre seus conteúdos inadequados. A Warner Bros já havia tomado iniciativa mais radical, banindo definitivamente alguns episódios do Looney Tunes por serem politicamente incorretos ou preconceituosos. Os tempos mudaram e certos comportamentos também precisam mudar, para melhor.