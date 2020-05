Magazine Os impérios e a peste

As grandes epidemias aterrorizam potências há muito tempo. No início da era cristã, a varíola levou pânico ao Império Romano. Com mortalidade que chegou a 20% dos infectados, o surto atingiu região a leste de Roma por volta do ano 165. Isso ocorreu depois que soldados romanos voltaram de guerras, comandadas pelos imperadores Marco Aurélio e Lúcio Vero, que herdaram o t...