Magazine Os enlatados de sucesso

Se foi sem querer querendo, não sei, mas que o sucesso veio com tudo e para ficar, já não resta dúvidas. O sucesso tão longevo e insuspeito como o do seriado Chaves, que ficou no ar no SBT por mais de 35 anos ininterruptamente – ainda mais em se tratando de um produto produzido no México ainda nos anos 1970 –, é um fenômeno cuja explicação talvez nem mesmo seja mais ne...